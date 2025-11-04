Tissi, la strage di Chilivani nel racconto di Antonio ZalluAll’incontro interverranno l’autore del testo, il magistrato Gaetano Cau e il giornalista Mario Mossa
“Cronaca di un maledetto pomeriggio – La strage di Peldesemene”, questo il titolo del libro scritto da Antonio Zallu, un lavoro che invita ad un momento di riflessione sulla strage di Chilivani compiuta trent’anni fa.
L’iniziativa è in programma a Tissi, giovedì 6 novembre alle 18.30, presso il Centro culturale della biblioteca di via Dante per sentire il racconto di una tragica pagina della storia.
Un evento che ripercorre una vicenda dolorosa che lascia ancora tanti dubbi sull’azione criminale commessa a Peldesemene il 16 agosto del 1995 quando i carabinieri Walter Frau e Ciriaco Carru rimasero uccisi alle spalle da colpi di kalashnikov sparati da malviventi successivamente identificati per Graziano Palmas e Andrea Gusinu. In seguito fu arrestata il resto della banda.
All’incontro interverranno l’autore del testo, il magistrato Gaetano Cau e il giornalista Mario Mossa. Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto all’Onaomac, l’Opera nazionale assistenza orfani militari Arma carabinieri.