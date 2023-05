In occasione del consiglio comunale che si è riunito nel Centro Culturale di Tissi, si è insediato il sindaco e il consiglio comunale dei ragazzi, rappresentato dagli alunni eletti nelle classi quinta della scuola primaria e prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado.

«Siamo soddisfatti per l'entusiasmo dimostrato dai nostri ragazzi che per la seconda volta (il primo Consiglio Comunale dei ragazzi si è insediato nel 2021) si sono messi in gioco, dimostrando grande sensibilità e partecipazione per questo progetto di crescita sociale», afferma il sindaco Gian Maria Budroni.

Un ringraziamento è andato al corpo docente e alla dirigente scolastica che, in collaborazione con l'amministrazione comunale, hanno sostenuto e guidato gli alunni in ogni fase del progetto.

