Tissi: il Comune lancia l'iniziativa "Sindaco per un giorno"Un’occasione per vivere da vicino la vita amministrativa e capire come nascono le decisioni politiche che riguardano la comunità
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La fascia tricolore anche solo per poche ore, per capire che cosa si prova a guidare un paese. Il Comune di Tissi lancia l’iniziativa "Sindaco per un giorno", un’occasione per vivere da vicino la vita amministrativa e capire come nascono le decisioni politiche che riguardano la comunità.
Un progetto che apre le porte ai cittadini e residenti maggiorenni che potranno apprendere la differenza tra una determina e una delibera, come districarsi tra le tante pratiche che l’amministrazione comunale affronta quotidianamente, e conoscere il metodo e le possibilità per far crescere il proprio paese.
Per un’intera giornata al mese un cittadino potrà affiancare il sindaco Gianmaria Budroni nelle attività quotidiane, a a partire dalla partecipazione agli incontri pubblici, agli appuntamenti istituzionali, sedute di Giunta.
Un’esperienza diretta per conoscere davvero come funziona il Comune, partecipando all’avviso pubblico scade il 31 luglio prossimo e chiunque, purché abbia raggiunto la maggiore età, potrà candidarsi.