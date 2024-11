Discusso con il rito abbreviato, oggi in tribunale a Sassari, un caso di violenza sessuale. La vicenda, illustrata davanti al gup Sergio De Luca, risale allo scorso anno e avrebbe avuto luogo in un noto bar di Sassari. Un 44enne avrebbe, per due volte, colpito con un borsello il sedere di una cameriera di 23 anni. Rivolgendo poi alla giovane la frase "Ti sculaccio".

Il sostituto procuratore Angelo Beccu, per cui il reato va rubricato in molestie, ha chiesto tre mesi di reclusione. Gli avvocati dell'uomo, Giuseppe Mele e Camilla Pirino, hanno presentato istanza per l'assoluzione. Il legale Alberto Mura che assiste la parte offesa ha sostenuto che il fatto è provato chiedendo un risarcimento per la sua assistita da quantificare.



