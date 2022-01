Preoccupa la situazione sanitaria legata al coronavirus a Thiesi, dove i contagi crescono giorno dopo giorno. In base a quanto comunicato dal sindaco Gianfranco Soletta, sono più di 100 i cittadini contagiati.

“Il numero dei tamponi varia di poco sul numero dei nuclei familiari coinvolti – ha voluto rimarcare il primo cittadino -, praticamente sono state accertate le positività dei conviventi dei positivi o dei contatti stretti già isolati da giorni”.

In un altro centro del Meilogu, Siligo, è invece risultato positivo il sindaco Giovanni Porcheddu. “Sto bene, ho solo un po' di raffreddore, i giorni scorsi qualche linea di febbre – ha sottolineato Porcheddu -. Mi trovo in autoisolamento dal giorno 27 dicembre, essendo stato informato di essere entrato in contatto con una persona positiva. Sono contento e fiero di aver fatto la terza dose vaccinale. Starò dunque diversi giorni a casa, fino alla mia negativizzazione”. Sono dieci le persone attualmente contagiate: 7 sono risultate positive al tampone molecolare, mentre tre all'antigenico.

