Rientro in classe per gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti di Porto Torres. Costretti ad osservare un periodo di isolamento, dopo essere risultati positivi al test molecolare per il Covid-19, i ragazzi hanno fatto rientro in aula in presenza, riammessi tra i banchi di scuola grazie alla negativizzazione del test autorizzato dall’Ats.

L’allarme era scattato dopo soli tre giorni dall’inizio delle lezioni, un caso positivo tra gli studenti che aveva obbligato l’intera classe alla quarantena, compresi i cinque insegnanti che avevano svolto attività didattica con i loro alunni. Ora tutto ritorna alla normalità con l’invito della dirigenza scolastica ad osservare le regole di distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina in aula.

“In questi giorni avevamo attivato la Dad, la didattica a distanza - hanno spiegato i dirigenti dell’Istituto - un piano per consentire ai ragazzi di poter studiare da casa, anche se la presenza è sempre un metodo preferito sia dagli insegnanti che dagli alunni”.

