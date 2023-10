Attraverso l’approvazione da parte della Giunta dell’Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, il comune di Tergu amministrato dal sindaco Luca Ruzzu potrà puntare sulla sistemazione delle strade rurali.

Il primo lotto riguarda i lavori di manutenzione sul manto stradale di Monte Elias, dove verrà completato il manto in cemento, mentre il secondo riguarda il ripristino delle parti più deteriorate della strada rurale “Chinna”.

Inoltre, attraverso una variazione di bilancio approvata nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, saranno messe a disposizione delle risorse per rirpistinare le strade intercomunali La Bandera, Nuraghe de Fora e il prolungamento di via Bachile corte che collega alla località “Ciriccu”.

«Questi interventi servono per migliorare la viabilità per le aziende agricole locali - hanno sottolineato gli amministratori comunali -. Stiamo lavorando su altri progetti per ripristinare vari tratti stradali intercomunali».

© Riproduzione riservata