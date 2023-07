Con una delibera di Giunta, l'amministrazione comunale di Tergu guidata dal sindaco Luca Ruzzu ha deciso di istituire, nelle vie Berlinguer, Aldo Moro e Segni, tutti i giorni e per tutte le 24 ore, le zone a velocità limitata “ZONA 30”.

«Tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale vi è quello di migliorare la viabilità stradale, la situazione del traffico nelle vie del paese e soprattutto garantire condizioni di sicurezza agli utenti della strada, siano essi pedoni che conducenti di veicoli - fanno sapere dal comune anglonese -. Quindi si è ritenuto necessario individuare le eventuali criticità delle strade pubbliche al fine di attuare interventi volti a scongiurare i potenziali pericoli. L'intenzione di questa amministrazione è adottare tutte le misure utili alla prevenzione dei sinistri stradali».

In Via Aldo Moro ci sarà la revoca e la rimozione del divieto d’accesso dall’intersezione con la Via Rinascita sino all’incrocio con Viale dei Benedettini, con l’istituzione del doppio senso di marcia.

