Sono stati consegnati i lavori per l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di via Cavallera, a Tergu.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Ruzzu vuole seguire il processo di completamento delle opere infrastrutturali primarie dell’area oggetto di intervento, già avviata con interventi precedenti a questo.

Saranno rifatti circa 70 metri di marciapiedi, a completamento delle opere di decoro urbano, che interessano il lato adiacente alle abitazioni,con eliminazione delle barriere architettoniche, mentre è prevista la realizzazione di un piazzale in calcestruzzo color rosso ossido e delimitazione di piccola aiuola laterale in corrispondenza del lato piazzale fronte casa privata, il ripristino del muretto a secco di accesso alla pineta, la realizzazione di una condotta di raccolta di acque bianche, lunga circa 90 metri, per canalizzare le stesse che si accumulano nel piazzale e nella zona più depressa della via.

L'intervento è interamente finanziato da fondi comunali e ha, come obiettivo, quello di ripristinare

© Riproduzione riservata