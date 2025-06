Rubano 4 magliette e finiscono in arresto. Ieri a Sassari due uomini hanno provato a sottrarre alcune t-shirt da Vèstis, attività che ha sede a Predda Niedda, ma l’allarme dell’antitaccheggio ha suonato rivelandone il tentativo di furto.

Una sola persona, sassarese di 38 anni, ha provato a rubarle mentre l’altro, 59enne, anch’egli di Sassari, sarebbe rimasto all’esterno per fare da palo. I carabinieri sono giunti in breve tempo bloccando i due che, oggi in tribunale, hanno presenziato alla direttissima.

Il più anziano ha negato ogni responsabilità mentre l’altro le ha ammesse sostenendo anche: «Non so perché l’ho fatto». Al termine della camera di consiglio la giudice Monia Adami ha disposto per i due l’obbligo di presentazione ai carabinieri. Il pm era Antonio Piras, l’avvocato della difesa Massimiliano Tore.

