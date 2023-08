Archiviata con successo la 16esima edizione della Coppa della Sorriso, il torneo di doppio a squadre a carattere sociale del Tennis Club Porto Torres. Un’edizione da record che ha visto la partecipazione di 96 iscritti, con sedici squadre al via composte da sei giocatori divisi in quattro gironi.

Il torneo di quest’anno, dedicato ai nomi delle squadre vittoriose nelle quindici edizioni precedenti, ha visto trionfare in finale il team delle Ciliegie 2010 capitanata da Efisio Pia, che vedeva fra le proprie fila Marco Giacopetti, Luca Bosinco, Carlo Poggioli, Roberta Nurra e Gianluca Valente. Nell’ultimo atto del torneo, a contrastare il Team delle Ciliegie 2010, è stata la squadra denominata Audiologia 2017 capitanata da Damiano Urru, con Fabio Cambula, Pietro Satta, Alessandro Manca, Riccardo Campus e Karol Urru. Il punteggio finale in favore delle Ciliegie 2010 è stato di 18 – 12 dove gli azzurri hanno costruito il proprio vantaggio nelle prime due staffette vincendo entrambe per 6-3, amministrando il vantaggio di 12-6 e pareggiando il terzo confronto conclusivo che ha sancito il successo finale.

Alla fine del match il presidente del Tc Porto Torres, Stefano Caria e il suo vice Silvio Cambula, accompagnati dal consiglio direttivo, hanno dato il via alla premiazione finale.

