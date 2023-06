La Polizia Locale del Comune di Alghero informa che, per prevenire gli incidenti stradali e garantire la sicurezza della circolazione su tutto il territorio comunale, a partire da venerdì 23 giugno darà nuovamente avvio all'attività di controllo elettronico della velocità.

I controlli saranno eseguiti mediante dispositivo mobile di rilevamento della velocità, più comunemente noto con il nome di Telelaser, sia nelle strade extraurbane che in quelle del centro abitato.

Ecco le vie interessate: viale Giovanni XXIII, via De Gasperi, via Sant’Agostino, via Vitt. Emanuele II/ S.S. 127 Bis, S.S. 292, viale I Maggio, S.S. 127 Bis, viale Burruni, via Don Minzoni, via Liguria, S.S. 291 Dir, S.P. 42 e la S.P. 55.

Le postazioni di controllo saranno segnalate e i controlli verranno effettuati mediante Eltraff TruCam correttamente revisionato e in regola con la normativa del settore. Lo strumento permette la rilevazione della velocità del veicolo prima che questo transiti davanti alla postazione, quindi la pattuglia operante potrà rilevare la velocità dei veicoli non appena questi supereranno il cartello di preavviso del controllo, per una distanza che può superare in determinate condizioni anche i 700 metri di distanza.





© Riproduzione riservata