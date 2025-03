«La decisione della Regione Sardegna di puntare sull'abolizione dell'addizionale comunale nei mesi invernali rappresenta un passo strategico per incentivare le compagnie aeree a investire sulla Sardegna, soprattutto fuori stagione turistica». Il consigliere regionale algherese, Valdo Di Nolfo, è soddisfatto per la soluzione prevista e evidenzia i benefici che l’abolizione dell’addizionale comunale nei mesi invernali potrebbe portare alla Sardegna in termini di aumento delle rotte, miglioramento della mobilità e benessere economico, in particolare per Alghero e tutto il nord-ovest della Sardegna.

Il periodo a cui si fa riferimento è da novembre a marzo compresi. «Di comunale, quella tassa ha solo il nome: il 90% finisce nelle mani dell’INPS e quindi relativa a questioni di un Governo che, come è noto, non se ne vuole occupare. Ancora una volta sul tema del trasporto aereo la Regione Sardegna guidata da Alessandra Todde si deve sostituire l'inconsistenza del Governo Meloni», incalza l’onorevole Di Nolfo.

«Se l'abolizione di questa tassa per i mesi invernali può tradursi in un aumento dei voli e quindi in un miglioramento della connettività e del benessere per la Sardegna, in una destagionalizzazione del turismo e in un’arma contro l'iperturismo, non solo sono d’accordo, ma, come ho sempre fatto, sono pronto a sostenerla e impegnarmi per ottenerla», chiude il consigliere regionale.

© Riproduzione riservata