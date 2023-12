"Tappas de Nadale 2023" è il titolo con cui l'amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò guidata dal sindaco Michele Carboni vuole presentare i prossimi eventi natalizi. Il primo appuntamento in programma è il 6 dicembre, alle 16, con i festeggiamenti in onore del patrono San Nicola. In piazza Marconi ci saranno i Magic Dreams e l'accensione dell'albero di Natale.

Il 21 dicembre, alla stessa ora, si resta in piazza Marconi per la gran castagnata e il parco d'inverno in compagnia di Babbo Natale e le sue mascotte. Il 27 dicembre, alle 19.30, i locali dell'ex cinema ospiteranno il concerto "A silent night in Nughedu" della Corale Nova Euphonia di Sassari. Il 29 dicembre, alle 19, sempre all’ex cinema, è in programma la festa della squadra del Nughedu Calcio con il gruppo musicale "Durusia". Il 30 dicembre alle 16, nel salone comunale, è previsto il teatro delle marionette.

Il 4 gennaio alle 16, nei locali dell'ex cinema, spazio alla mega tombolata mentre il 13 gennaio è la volta di "Dae magasinu in magasinu", degustazioni itineranti nel cuore del piccolo centro del Monte Acuto organizzate dalla Pro loco.

