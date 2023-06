Taglio del nastro alla Stazione Marittima “Nino Pala” di Porto Torres, trasformata in un vero Centro intermodale al fine di consentire un passaggio rapido e semplice da un mezzo di trasporto all’altro nello scalo turritano.

Il progetto di razionalizzazione indica nuove fermate per gli autobus dotate di pensiline coperte e una facilità di scambio per i viaggiatori sulle coincidenze di bus, treni e navi di linea.

Questa mattina la cerimonia di inaugurazione di una struttura che è stata riconvertita grazie al protocollo d'intesa firmato lo scorso marzo tra l'assessorato regionale ai Trasporti, il Comune di Porto Torres, l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, il Consorzio Industriale provinciale di Sassari, Arst e Atp Sassari.

Dall'inizio dell'anno, sotto la regia dell'assessorato regionale ai Trasporti, i diversi enti avevano dato vita a più tavoli tecnici, insieme a Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e alla Capitaneria di Porto, per riorganizzazione i servizi di accoglienza, trasporto e sicurezza dei viaggiatori nell’area portuale.

Ecco alcuni degli interventi realizzati per rendere operativo il Polo intermodale: via Bassu è diventata il capolinea delle linee Arst e Atp; sono state abbattute due barriere fisiche che impedivano alla stazione marittima un collegamento pedonale diretto con quella ferroviaria, da un alto, e con il Molo Segni dall'altro; è stato affidato in gestione il bar interno che si aggiunge così ai servizi al pubblico già offerti dalle compagnie marittime, da Arst e dall'Ufficio turistico comunale; è stata riorganizzata tutta la viabilità, con la previsione di ulteriori parcheggi per taxi e Ncc.

LA CERIMONIA – Nel corso della cerimonia hanno preso la parola il sindaco Massimo Mulas, l'amministratore di Arst Roberto Neroni, il direttore operativo territoriale di Rfi Alberto Parsi, il comandante della Capitaneria di Porto Capitano di Fregata Gabriele Peschiulli, il presidente dell'Autorità di sistema portuale Massimo Deiana, il prefetto di Sassari Paola Dessì e l'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro.

«Questo risultato dimostra che stiamo ricominciando a dare a Porto Torres il ruolo che merita come snodo essenziale per il traffico passeggeri e merci», le parole dell’assessore Moro. «In meno di sei mesi – ha proseguito – grazie allo spirito di collaborazione manifestato da tutti gli enti coinvolti, siamo riusciti a riprogrammare questa struttura partendo semplicemente dalle esigenze di chi viaggia per turismo o lavoro. La pubblica amministrazione può ripensare tutto il sistema dei trasporti mettendo al centro il passeggero e favorendo meccanismi di dialogo e condivisione. Così com'è avvenuto in questo caso: in poco tempo abbiamo abbattuto barriere che erano state erette nei decenni senza alcuna logica. Ringrazio davvero tutti per lo sforzo compiuto nella convinzione che insieme stiamo contribuendo a migliorare la seconda porta d'accesso all'isola per numero annuale di passeggeri».

Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas ha espresso la sua soddisfazione: «Rivolgo un ringraziamento particolare all'assessore Moro per la capacità dimostrata nel motivare e coinvolgere in questo progetto tutti gli enti che hanno responsabilità a vario titolo - ha dichiarato il sindaco Massimo Mulas -; possiamo dire che, grazie anche al lavoro svolto dall'Autorità di sistema portuale, il nostro porto sta iniziando a cambiare volto e a dispiegare le sue potenzialità. Questa inaugurazione è un punto di partenza: c'è ancora tanto da fare ma l'unità d'intenti vista in questa occasione lascia ben sperare per l'attuazione dei prossimi interventi».

