«Questa notte, grazie all'instancabile lavoro dei tecnici e delle squadre sul campo, la condotta ha finalmente iniziato a immettere acqua nel potabilizzatore di Castelsardo». Dichiarazione della sindaca del borgo tursitico, Maria Lucia Tirotto, che tira un sospiro di sollievo dopo cinque giorni di emergenza idrica, con conseguenti disagi per la comunità di Castelsardo.

«Nelle prossime ore, se tutto procederà senza intoppi», sottolinea con cautela, «speriamo di poter tornare alla normalità». Dopo gli interventi di riparazione dei due cedimenti nella condotta del Coghinas II, l’acqua ha cominciato gradualmente a scorrere nella rete e ad arrivare nelle case nei diversi quartieri. Si stima che l'arrivo dell'acqua potabile nelle nostre abitazioni avverrà entro poche ore a seconda delle zone e nel tardo pomeriggio si dovrebbe essere a regime in tutto il territorio. «Chiedo ai cittadini un ultimo sforzo di pazienza e collaborazione mentre il sistema si stabilizza. È fondamentale che l'immissione in rete avvenga in modo controllato per evitare problemi. Ringrazio ancora una volta ognuno ogni cittadino per la comprensione, la collaborazione e lo spirito di comunità dimostrati in queste giornate difficili».

