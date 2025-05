L'orso Ginger è di un giallo brillante, la tranquilla tartaruga Lola è verde, mentre la furbetta volpe Foxy è arancione. Ci sono anche l'azzurro scoiattolo Ralph e il rosso procione Diablo. Simpatiche e coloratissime sculture che rendono ancora più allegro il cortile della Scuola primaria di San Donato a Sassari. Le hanno realizzate e donate gli studenti della classe 5G dell’indirizzo Scultura del Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari. Le opere sono accompagnate da QR code che permettono agli alunni e ai visitatori di leggere le storie dei personaggi, scritte e illustrate dagli stessi studenti del liceo.

L'iniziativa rientra nel progetto PCTO “Tutti diversi, tutti insieme”. Ogni personaggio è pensato per evocare emozioni positive e stimolare l’immaginazione dei più piccoli, trasmettendo valori fondamentali come la collaborazione, il rispetto delle diversità e l’importanza dell’inclusione. Raccontano gli studenti: «Non abbiamo pensato a una mostra o a un riconoscimento, ma a come regalare un sorriso ai bambini. Ogni colore, ogni espressione nasce dal desiderio di donare allegria e far sentire anche un solo bambino meno solo e più compreso».

Il progetto è stato ideato e realizzato da Mara Cadeddu, Julia Lupino, Niccolò Dessena, Teresa Campus e Beatriz Bibbò, con i racconti curati da Rossella Boette, i disegni dei personaggi da Arianna Serra e l’ambientazione grafica da Alessio Canu. L’allestimento e l’animazione sono stati curati da Giada Carta, Katia Ninniri, Giulia Marras, Serena Zinellu, Manuel Masia, Federica Amato e Giulia Mulas. Il lavoro è stato coordinato dalla professoressa Maria Francesca Anedda, docente di Scultura, con la collaborazione della docente di sostegno Daniela Ruiu e dell’assistente tecnico Marcella Mazza.

Era presente alla cerimonia anche la docente Rossella Dettori, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo San Donato, diretto dalla dirigente Patrizia Mercuri, che ha accolto con entusiasmo il dono degli studenti, sottolineandone il valore formativo ed educativo.

© Riproduzione riservata