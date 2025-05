Via libera da parte della commissione Bilancio del Comune di Porto Torres alla proposta riguardante la modifica delle scadenze della Tari – Tassa sui rifiuti per l’anno 2025, in considerazione della riorganizzazione istituzionale legata all’attivazione della Città Metropolitana di Sassari. La proposta, sulla quale ora si pronuncerà il consiglio comunale, è quindi di prevedere una deroga, per il solo anno 2025, alle scadenze stabilite dal Regolamento Tari vigente.

Le nuove scadenze per il pagamento prevedono un acconto in unica soluzione entro il 3 luglio e il saldo entro il 3 dicembre 2025, in alternativa, il versamento dell’acconto può essere eseguito in 5 rate. Con l’attuazione della Città Metropolitana di Sassari e la cessazione della Provincia di Sassari, si rende necessario un aggiornamento tecnico e operativo nel sistema di riscossione tramite PagoPA.

L’accreditamento della nuova Città Metropolitana sulla piattaforma PagoPA sarà attivo solo da martedì 3 giugno 2025. Pertanto, l’emissione degli avvisi di pagamento Tari non potrà avvenire prima di tale data.

