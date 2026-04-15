Il consigliere nazionale di Forza Italia, Marco Tedde, esprime apprezzamento per l’intervento di un consigliere di maggioranza del Comune di Alghero sul tema di Surigheddu e Mamuntanas, che contribuisce a riportare al centro del dibattito una delle più importanti occasioni di sviluppo per la città. «Dopo oltre due anni di amministrazione – sottolinea Tedde – era ora che la maggioranza iniziasse ad occuparsi anche di Surigheddu. Ma non è sufficiente farlo a parole: è indispensabile passare ai fatti, con atti concreti e scelte operative chiare». «L’iniziativa del Campo largo – prosegue – individua solo parzialmente gli interlocutori. È il sindaco che deve assumere un ruolo centrale e determinante: spetta a lui prendere in mano le redini del progetto e sollecitare con forza la Regione affinché dia attuazione agli impegni assunti». Tedde richiama quindi i contenuti del progetto già elaborato dal dottor Mario Secchi di Laore in collaborazione con l’Amministrazione Tedde e successivamente aggiornato dal professionista: «Parliamo di un piano di valorizzazione di un compendio di oltre 1.100 ettari, fondato su un modello integrato di sviluppo che coniuga agricoltura, turismo e sport. Il progetto prevede il recupero produttivo delle aree agricole, l’insediamento di strutture ricettive di qualità a rotazione d’uso con centro benessere, la realizzazione di impianti sportivi – tra cui un campo da golf a 18 buche – oltre a percorsi per il turismo esperienziale, attività equestri e valorizzazione delle emergenze ambientali e storiche presenti nel compendio».

Un intervento capace di generare importanti investimenti, stimati in decine di milioni di euro, e ricadute occupazionali significative, con circa 200 posti di lavoro, oltre a restituire alla comunità un patrimonio oggi inutilizzato da troppo tempo.

«Quel progetto – incalza Tedde – non può restare nei cassetti. La maggioranza e il Sindaco lo portino immediatamente all’attenzione della città, lo illustrino pubblicamente e chiariscano quali atti intendono adottare per renderlo operativo». L’ex sindaco di Alghero ricorda che durante la sua amministrazione era stato anche avviato un percorso condiviso con Renato Soru per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione del compendio, richiamati anche in atti di sindacato ispettivo in Consiglio regionale. E l’Intesa istituzionale che prevedeva anche Surigheddu, stipulata con Soru nel 2007, è ancora in vigore. «In questo quadro – conclude Tedde – non servono nuove dichiarazioni di principio, ma una guida politica forte e determinata. È il sindaco che deve sollecitare la Regione, pretendere il rispetto degli impegni e assumersi fino in fondo la responsabilità di portare a compimento un progetto strategico per il futuro di Alghero. Su questo non sono ammesse ulteriori attese».

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