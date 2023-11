Torna nell’agenda politica del centrodestra di Alghero il rilancio delle aziende agricole di Surigheddu e Mamuntanas, di proprietà regionale. Un patrimonio di 1.166 ettari di terra fertile inutilizzati dal 1982, un bacino di circa 2 milioni di metri cubi di acqua a carattere torrentizio, fabbricati storici del ‘900 per complessivi 18.200 metri quadrati, una chiesetta del 1200 e tre nuraghi.

Forza Italia spinge perché la Regione dia corso al piano di valorizzazione delle due aziende nato nel 2007 quando l’allora sindaco Marco Tedde stipulò una intesa con la Regione e incaricò Laore di redigere un progetto. Il piano, aggiornato nel 2021, prevede la realizzazione di un’area turistica ricettiva costituita da due strutture alberghiere a 4 e 6 stelle per complessivi 600 posti letto e piccoli resort. Poi un campo da golf a 18 buche, strutture per il turismo equestre, per trekking, mountain bike, canottaggio, calcio, tennis e piscine, con aree dedicate all’allevamento del cervo sardo e di bovini, ovicaprini e suini, oliveti, produzioni orticole, cerealicole-foraggiere e zootecniche, con un investimento complessivo di circa 55 milioni di euro e previsione di circa 300 occupati.

«Le due amministrazioni regionale e locale hanno condiviso l’esigenza di sottoscrivere un Piano Unitario di Valorizzazione Territoriale sulla base della L. 410 del 2021 (PUVAT) assieme a Laore. Piano da approvare in giunta regionale, la cui procedura è stata avviata nel febbraio 2022. Purtroppo l’ultimo incontro, nel quale sono stati affrontati i temi legati agli interventi previsti e alla eventuale gestione unitaria della procedura, nonché i contenuti della proposta di delibera di giunta, è datato novembre 2022. Da allora il procedimento è incagliato presso gli uffici regionali», fanno sapere gli azzurri che, insieme al movimento “La buona politica per Alghero”, intendono collaborare per portare a casa un progetto atteso, dicono, da troppi anni.







© Riproduzione riservata