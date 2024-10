Grande successo per la mostra “Ogni nave ha bisogno di un porto”, inaugurata a Porto Torres, nei giorni scorsi, nel sito archeologico Turris Libisonis Portus Sardiniae.

Nell’area si trovano esposte 48 opere di ben 24 artisti che esplorano il concetto di porto non solo come luogo fisico ma anche come spazio ideale in cui si materializzano storie di vita quali partenze, arrivi, incontri, tragedie e salvezze. La mostra, inserita nell’antico sito del porto turritano, visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 17, ha accolto tanti visitatori, studenti e insegnanti, cittadini e turisti.

Nei prossimi giorni sono previsti laboratori riservati alle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di I° grado. Dopo un racconto guidato attraverso gli spazi espositivi le guide turistiche e gli educatori museali di Memoria Storica, animeranno un dialogo con le studentesse e gli studenti per stimolare la loro creatività e fornire loro l’ispirazione per realizzare un progetto che rappresenti le rispettive idee di porto.

L’allestimento, che potrà essere visitato fino al 30 novembre, è nato dalla volontà del Comune di Porto Torres, in collaborazione con l’Ufficio Turistico comunale e con la cooperativa Memoria Storica che lo gestisce, con la finalità di valorizzare l’area sottostante la gradinata tra il molo sud e la stazione marittima nella quale, nei primi anni 2000, le indagini della Soprintendenza per i Beni Archeologici portarono alla scoperta di diverse strutture romane: costruzioni portuali, edifici con pavimenti a mosaico, impianti di canalizzazione, pozzi e resti della rete stradale che collegava il porto con il centro e le ville rurali.

