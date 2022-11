Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di Francesca Corda, la studentessa di 19 anni di Alà dei Sardi che ieri mattina è stata trovata senza vita nella camera della casa di Sassari nella quale viveva da quando aveva iniziato l’Università.

Un dramma che ha sconvolto il paese del Monte Acuto, e non solo.

Il corpo della giovane è stato trovato dalle coinquiline. Francesca, iscritta a Lettere, arrivata nel capoluogo il giorno prima, era andata nella sua stanza per riposarsi. Non vedendola arrivare all’ora di pranzo, le ragazze erano convinte stesse dormendo. Poi, preoccupate, hanno bussato. Non ricevendo risposta hanno aperto e fatto la terribile scoperta.

Immediato l’arrivo di un’ambulanza. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato. Possibile che la giovane vita sia stata stroncata da un infarto. Ma familiari e amici vogliono capire perché Francesca se ne sia andata così presto. E gli esami, disposti in ospedale, potrebbero dare una risposta.

(Unioneonline/E.Fr.)

