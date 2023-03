Accordo quadro tra il Comune di Porto Torres e il Flag Nord Sardegna finalizzato all’avvio di attività congiunte per l’individuazione di strategie e piani di azione volti allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Un’intesa che consente di avviare progetti di sviluppo con sistemi di co-progettazione e progettazione partecipata, così come codificata dall’Unione Europea e recepita a livello nazionale.

Il primo via libera all’unanimità arriva dalla commissione Statuto e Regolamento, presieduta e convocata questa mattina dal presidente del consiglio comunale, Franco Satta. Il Flag Nord Sardegna è un organismo di diritto pubblico designato come Gruppo di azione costiera ed avente la finalità di individuare strategie e realizzare azioni per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e, più in generale, costiere.

«Pertanto Comune e Flag nord Sardegna – sottolinea Franco Satta - intendono collaborare per cogliere le opportunità derivanti dai fondi e/o programmi comunitari nazionali e regionali».

La proposta di delibera votata in commissione passerà in consiglio comunale per l’approvazione.

