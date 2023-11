Si aprono i cantieri su strade e arredi nel comune di Castelsardo. I lavori erano stati interrotti durante la stagione primaverile. In collaborazione con l’Anas è stata realizzata la nuova pavimentazione tra via Sedini e Via Roma.

Inoltre è stato riqualificato il posteggio fronte l’ex Palazzo degli Americani a Lu Bagnu, mentre sul lungomare Anglona è prevista la sostituzione delle copertine usurate in trachite sopra il muro della passeggiata.

Lungo via Roma verranno completate le opere previste così come lungo la sopraelevata verranno posizionati gli arredi, si provvederà alla piantumazione delle aiuole e del cordolo, all’installazione dell’illuminazione e alla posa di panchine e per quanto riguarda la scalinata di via Sorso è cominciata la posa di una nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico con cornici in trachite con tipologia e posa uguale a quella esistente nella sopraelevata. Per l’illuminazione si installeranno dei portali metallici fissati a terra ogni 10 metri circa, in cui saranno appese delle lampade (con forme simile alle lampade della sopraelevata in Via Roma). Saranno previste inoltre 2 sedute in muratura.

