Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, l’aveva anticipato ieri sui social. È ormai conto alla rovescia per l’ultimo lotto della quattro corsie Sassari-Alghero. Il bando di gara, inizialmente previsto per settembre, è stato pubblicato dall’Anas: 238 milioni di euro per i pochi chilometri che mancano da Rudas alla città, più la bretella per l'aeroporto.

«Un’accelerazione sui tempi, dopo il via libera giunto dal presidente della Regione, che rappresenta un concreto e tangibile passo avanti verso il reale avvio dei lavori», il commento del primo cittadino.

«Abbiamo mantenuto gli impegni. La gara per l’affidamento dei lavori per il completamento della Sassari-Alghero rappresenta l’ultimo miglio verso l’apertura dei cantieri per la realizzazione di un’opera strategica, attesa da tempo»: lo dichiara il presidente della Regione e Commissario straordinario incaricato dal Governo, Christian Solinas, che esprime soddisfazione in merito alla pubblicazione nella Gazzetta europea, da parte di Anas, del bando per l’assegnazione dei lavori per la realizzazione dei lotti 1 e 4 della SS291. «Grazie al lavoro che abbiamo portato avanti e a un’intesa più forte con il Governo siamo riusciti a dare un nuovo impulso alla realizzazione delle grandi opere che necessitavano di trovare coperture finanziarie adeguate. Lo sviluppo della Sardegna – conclude il presidente Solinas – non può prescindere da una rete viaria moderna e sicura, in grado di collegare in modo efficace tutta l’Isola e, in questo senso, la Sassari-Alghero rappresenta un tassello fondamentale verso questo traguardo».

Soddisfatto anche il presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega, Michele Pais. «Un risultato che non esagero a considerare storico per un’opera attesa ormai da decenni, bloccata negli anni sia per l'importanza dei fondi necessari, sia da problemi burocratici, e sulla cui realizzazione la comunità sembrava legittimamente aver perso ogni speranza».

Una bella notizia anche per gli ex sindaci di Alghero, Marco Tedde e Mario Bruno. Per l’azzurro si tratta di una vittoria politica della Sardegna. «Ma continuiamo a tenere alta la guardia e a vigilare affinché i prossimi snodi procedurali si sviluppino con la necessaria sollecitudine», avverte Tedde. Bruno, invece, ci tiene a ringraziare «tutti coloro che nelle istituzioni hanno collaborato. Un grazie sentito alle organizzazioni sociali e sindacali e ai cittadini che sempre hanno fattivamente supportato ogni iniziativa per un’arteria stradale fondamentale per il Nord Sardegna».

