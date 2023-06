Strada Sassari-Alghero: dove sono i 30 milioni mancanti? Se lo chiedono i consiglieri di opposizione in Consiglio comunale dopo aver scoperto che i fondi ulteriori chiesti da Anas sarebbero ancora da reperire.

«L’annuncio del presidente datato qualche giorno fa, 15 giugno scorso, ci faceva capire che per la strada Sassari-Alghero, con la firma della convenzione con Anas, era tutto fatto. Pochi giorni e in luglio si sarebbe andati in appalto. Peccato che solo il giorno dopo, in un mega vertice in prefettura, viene spostato l’annuncio della gara di quattro mesi, a novembre. Passano tre giorni lavorativi e oggi, dopo l’incontro tra il presidente Solinas e il ministro Salvini, scopriamo che i 30 milioni di fabbisogno ulteriore, per andare in appalto, sono ancora da reperire. Sono quelli che quasi un anno fa Anas aveva chiesto al commissario per le opere strategiche Solinas. Senza esito. Se non una promessa nell’ultima campagna elettorale delle politiche: proprio da Alghero il presidente Solinas aveva annunciato di aver trovato le risorse col definanziamento di parte della strada 554, progetto non immediatamente cantierabile», si legge in una nota firmata da Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo.

«Ma le bufale continuano: l’incontro di dicembre fra il presidente della Regione e il Ministro Salvini aveva provocato un altro annuncio: lo sblocco della Sassari Alghero per Natale. E invece è passato Natale, anche Pasqua, ma l’appalto non lo vedremo neanche a ferragosto. Ecco perché occorre serietà, meno annunci e più fatti. Di tempo, dopo due anni di commissariamento da parte del presidente Solinas ne è passato anche troppo. Invano», chiudono i consiglieri algheresi.

© Riproduzione riservata