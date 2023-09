Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, interviene in merito alla sospensiva del Tribunale al processo di fusione delle società di gestione degli scali aeroportuali di Alghero e Olbia, in allarme per il destino dello scalo di Fertilia. «Serve prudenza e soprattutto la capacità, da parte di Regione ed F2i, di dialogare. Su questa vicenda usare toni alti e accendere contrasti non serve a nessuno e soprattutto non serve all’efficienza del sistema aeroportuale sardo e del nostro aeroporto in particolare», avverte il primo cittadino.

«Auspichiamo che ci sia la capacità di trovare gli accordi necessari per proseguire regolarmente con le attività. Vanno mantenuti e garantiti i livelli di traffico programmati, se prima c’era una garanzia legata alla creazione del nuovo sistema aeroportuale del Nord Sardegna, ora deve esserci una garanzia, anche economica, da parte della Regione Sardegna. È quanto mai necessaria maggiore responsabilità, da parte di tutti, nella gestione di una vicenda che è vitale per Alghero e tutto il territorio».

«C'è da garantire i voli ma anche i livelli occupazionali. Come sindaci del nord Sardegna a noi è sempre sembrato che la fusione tra i due aeroporti rafforzasse il sistema. Seguiamo questo momento di transizione ma riteniamo che l’interesse debba essere questo: da un lato assicurare i voli ai sardi e dall’altro i livelli occupazionali. Il rafforzamento del sistema aeroportuale è l'unica strada da perseguire», chiude Conoci.

