Il Comune di Stintino investe sulla cura del verde e sul decoro.

L’amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per il servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione del verde pubblic o. Un appalto della durata di due anni, per un importo complessivo di 500mila euro (250mila per ogni annualità) al fine di garantire i servizi inerenti alle aree urbane ed extraurbane con lo scopo principale di consentire il recupero di zone degradate, il miglioramento della qualità dei servizi offerti e originare un risparmio in termini di gestione ordinaria del verde pubblico e delle infrastrutture connesse.

Gli interventi che comprendono tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di decoro, anche lungo il litorale, includono il taglio dell’erba, le potature e gli abbattimenti di essenze arboree, arbustive e siepi, la manutenzione di aiuole con piante erbacee perenni, annuali e specie arboree, le operazioni di diserbo non chimico, l’approntamento, la cura e la manutenzione di un vivaio di prestito da realizzare con la collaborazione dell’Agenzia Forestas.

L’appalto include il monitoraggio delle condizioni delle opere accessorie cos come degli impianti di irrigazione esistenti.

