Nuova spinta verso sicurezza stradale e tutela ambientale nel Comune di Stintino, grazie alla convenzione firmata lo scorso 23 dicembre con Sicurezza e Ambiente S.p.A., azienda leader a livello nazionale.

L'accordo, valido fino al 2028, prevede interventi tempestivi e gratuiti per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale dopo un incidente, senza costi per il Comune.

Il servizio, finanziato interamente dalle coperture assicurative dei veicoli coinvolti nei sinistri, garantisce interventi di rimozione di detriti, trattamento di sversamenti nocivi e ripristino delle infrastrutture danneggiate. La convenzione offre un supporto operativo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, attivabile attraverso un numero verde, e rappresenta un modello già adottato con successo in oltre 1.700 Comuni italiani.

La sindaca di Stintino, Rita Vallebella, ha commentato con soddisfazione: «Questa convenzione è un esempio concreto di come si possa unire la sicurezza stradale alla tutela dell’ambiente. Garantire interventi rapidi e professionali significa non solo ridurre i rischi per i cittadini, ma anche minimizzare l’impatto degli incidenti sull’ecosistema locale. Come amministrazione, siamo orgogliosi di offrire un servizio che migliora la qualità della vita senza gravare sul bilancio comunale. Ringrazio Sicurezza e Ambiente S.p.A. per la loro collaborazione».

La comandante della Polizia Locale, Monica Zolesi, ha aggiunto: «Gli incidenti stradali non solo mettono in pericolo vite umane, ma lasciano spesso residui pericolosi per la circolazione e l’ambiente. Grazie a questo accordo, potremo contare su un servizio di ripristino rapido e altamente qualificato, prezioso per la sicurezza delle nostre strade.»

L’intervento sarà gestito dalla Centrale operativa di sicurezza e ambiente S.p.A., che assicura tempi di risposta brevissimi, inferiori a un minuto per la maggior parte delle chiamate. Questa rapidità consente di ridurre al minimo i disagi alla circolazione e i danni ambientali causati da oli, carburanti e altri materiali pericolosi rilasciati durante gli incidenti.

