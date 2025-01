Il Comune di Stintino si apre al mondo digitale con il lancio di Visit Stintino, il nuovo portale turistico interamente dedicato al borgo stintinese.

La piattaforma rappresenta un importante strumento per valorizzare il territorio e promuovere Stintino come destinazione di eccellenza nel panorama turistico internazionale.

Il nuovo sito non è solo una guida turistica, ma un vero e proprio punto di riferimento per chiunque desideri immergersi nelle meraviglie di Stintino. Attraverso Visit Stintino, i visitatori possono scoprire tutto ciò che rende unico il borgo: dalla celebre spiaggia della Pelosa, ai percorsi di trekking fino alle tradizioni marinare raccontate dal Museo della Tonnara di Stintino.

Ogni dettaglio del portale è stato pensato per raccontare l’identità di Stintino, evidenziando non solo le sue bellezze naturali, ma anche l’autenticità della sua cultura, il calore della sua comunità e la ricchezza delle esperienze che offre.

«Il nuovo portale Visit Stintino rappresenta una svolta per la promozione turistica del nostro borgo», ha dichiarato Marta Diana, assessore al Turismo del Comune di Stintino. «Abbiamo voluto creare uno strumento moderno e intuitivo, che potesse valorizzare al meglio le peculiarità del nostro territorio, comunicando con efficacia non solo le sue bellezze paesaggistiche, ma anche la sua anima autentica e le tradizioni che ci rendono unici. Il turismo è una risorsa fondamentale per Stintino, e questo progetto è un ulteriore passo verso un’accoglienza di qualità, sostenibile e attenta alle esigenze dei visitatori».

«La creazione di Visit Stintino rappresenta un passo importante per il nostro borgo» ha affermato Rita Vallebella, Sindaca di Stintino.

«Questo portale non sarà solo uno strumento per accogliere i turisti durante l’estate, ma diventerà un mezzo fondamentale per promuovere Stintino anche nei mesi di bassa stagione. Il nostro territorio offre mille opportunità durante tutto l’anno: dall’escursionismo alla scoperta della natura incontaminata, dalle tradizioni locali agli eventi culturali. Con Visit Stintino, vogliamo mostrare al mondo che Stintino è una destinazione da vivere in ogni momento, valorizzando il nostro patrimonio e incentivando un turismo sostenibile e di qualità».

© Riproduzione riservata