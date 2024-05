A Stintino dal 29 maggio prossimo, sarà attivo il servizio Infermieristico e Ostetrico presso l’ambulatorio medico comunale che ha trovato spazio nei locali in piazza del Municipio. Saranno attivi diversi servizi a partire da quello infermieristico con assistenza domiciliare e ambulatoriale, prelievi ed esami consegnati presso laboratori pubblici senza impatto su esenti e paganti ticket. In particolare è garantoto il servizio ostetrico ambulatoriale con pap test (metodo Thin Prep o vetrino), Hpv, tamponi cervico-vaginali, tamponi vagino-rettali per GBS, corsi di accompagnamento alla nascita e sostegno all’allattamento, corsi di sicurezza per bambini ("Bimbi sicuri" - disostruzione pediatrica e RCP), corsi di educazione sessuale. Tra le attività aggiuntive le ecografie, holter pressorio e cardiaco a domicilio con refertazione da parte del cardiologo. Tutte le prestazioni saranno garantite previo appuntamento, da fissare tramite numero fisso dedicato, mail o WhatsApp, dal lunedì al venerdì ai numeri del telefono fisso: 079 4923172 e cellulari: 349 0911409 - 351 0923303, oppure tramite email: ambulatorio.nursing16@gmail.com.

