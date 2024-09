Si chiama “Urban Nature” – la Natura si fa cura”, l’iniziativa promossa dal Wwf per rendere evidente a coloro che vivono nelle città italiane il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani.

Il Comune di Stintino insieme alla Consulta giovanile hanno aderito all’iniziativa nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre, con incontro nella Piazza dei 45, per raccogliere fondi a supporto di progetti di educazione sul benessere e sulla natura, come l’acquisto di una pianta di Erica Calluna a supporto di progetti dedicati alla tutela e l’aumento del verde nel territorio comunale. In questo modo si riconosce la centralità degli ecosistemi e l’importanza di promuovere azioni virtuose per proteggere ed incrementare la biodiversità nei centri urbani attraverso la raccolta fondi per supportare progetti di educazione al valore della natura negli spazi urbani, per il benessere e la sicurezza, per la lotta al cambiamento climatico e al dissesto idrogeologico.

