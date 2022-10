Un operaio è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo essere rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto Stintino.

L’uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione sul tetto di una casa adibita a bed and breakfast, ma è scivolato, per circostanze in fase di accertamento, precipitando al suolo da un’altezza di circa 4 metri.

Dopo l’allarme, sul posto è intervenuta un'ambulanza assieme all’elicottero del 118 per il trasferimento d’urgenza in pronto soccorso.

