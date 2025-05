Staccionate strappate dalla forza del mare, recinzioni a protezione delle dune abbattute a causa della tempesta di vento.

Criticità presenti a La Pelosa, la splendida spiaggia di Stintino, dove l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Rita Vallebella, ha deciso di intervenire con un piano di manutenzione per il ripristino degli steccati a protezione del sistema dunale dell’arenile, comprese le opere di sostituzione della condotta di adduzione idrica in via La Pelosa per garantirne una maggiore sicurezza e accessibilità.

L’intervento complessivo sarà finanziato con somme pari a 103mila euro a disposizione del bilancio comunale, in parte (63mila euro) individuate come spese ordinarie e 40mila euro a valere sulle spese di investimento.

Diversi i tratti di recinzione a protezione delle dune che risultano abbattuti o rotti a causa delle violente mareggiate verificatesi nel periodo a partire dal dicembre 2024 sino a fine marzo 2025. Numerose le parti delle staccionate prive dell’incannucciato frangivento di protezione verticale con funzione di recupero della sabbia e di impedimento all’accesso all’interno dell’area dunale, così pure i montanti e i correnti costituenti le recinzioni risultano danneggiate o mancanti. Condizioni che potrebbero compromettere una fruizione in sicurezza della spiaggia e per tale motivo andranno ripristinati prima dell’inizio dell’imminente stagione turistica, ovvero entro il 15 maggio, giorno in cui scatta il numero chiuso (1.500 persone al giorno e ticket d'ingresso).

Per l’attuazione dell’intervento l’amministrazione ha provveduto alla distribuzione dei carichi di lavoro e dell’organizzazione interna dell’Area tecnica, nonché alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e dei collaboratori tecnici e amministrativi.

