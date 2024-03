Piante e rami che dalle proprietà private ostruiscono il passaggio a pedoni e auto con conseguente pericolo nelle strade cittadine e rurali. E le sanzioni sono salate.

Il Comune di Stintino avvia il piano sul decoro e sulla sicurezza della viabilità anche nelle campagne, con l’obbligo per i proprietari di terreni confinanti con strade soggette a pubblico transito di mantenere le siepi e tagliare i rami delle piante in modo tale da non restringere o danneggiare la carreggiata o i marciapiedi, garantendo la libera e sicura circolazione. Inoltre si chiede di garantire che i rami delle piante non si protendano oltre il confine stradale fino all'altezza minima di 4 metri.

La mancata osservanza delle norme previste comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative da 173 a 694 euro, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, con spese a carico del trasgressore.

Per garantire la sicurezza della viabilità, compresa quella rurale, la Polizia Locale effettuerà controlli capillari su tutto il territorio, a partire dal lunedì 25 marzo.

