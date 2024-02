Il Comune di Stintino è beneficiario dei finanziamenti messi a disposizione dal Pnrr, pari a 850mila euro, per la nuova costruzione di un edificio da destinare ad asilo nido e scuole d’infanzia in località Tanca Manna. La struttura sorgerà in un terreno di proprietà dell’amministrazione comunale.

L’edificio verrà realizzato con locali idonei e funzionali in grado di ospitare bambini sino a 3 anni, con aule diversificate, ampio parco giochi esterno, parcheggio di servizio e locali tecnici e amministrativi.

Le pratiche per la partecipazione al bando sul Piano degli asili nell’ambito dell’Unione Europea erano state avviate dalla precedente amministrazione.

Il Comune di Stintino è risultato tra quelli con punteggio più alto in Sardegna: 85/100. Dopo l’approvazione del progetto definitivo si aprono i cantieri per la realizzazione della struttura che nascerà tra via Trabuccato e via Cala Sant'Andrea, e sarà attivo tutto l’anno, anche nella stagione estiva al servizio delle famiglie che ne faranno richiesta.

