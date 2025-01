«Con un mese di ritardo - il bilancio di previsione è stato approvato il 30 dicembre 2024 - il capogruppo di minoranza del consiglio comunale di Stintino ha reso delle dichiarazioni che risultano faziose e confutabili con oggettive precisazioni già indicategli in sede di discussione assembleare». Così la sindaca di Stintino Rita Vallebella restituisce al mittente le contestazioni in merito al documento finanziario bocciato dal consigliere dell’opposizione, Angelo Schiaffino.

REGOLAMENTI – «Nessuna inadeguatezza sulla convocazione del consiglio comunale, - aggiunge la prima cittadina - infatti in osservanza del nostro Regolamento,la convocazione è stata effettuata con 5 giorni di anticipo e l’avviso di deposito dei documenti sul bilancio di previsione è stato inoltrato al capo gruppo di minoranza nella prima settimana di dicembre. Pertanto le sue dichiarazione sono faziose e la mancata conoscenza del bilancio è imputabile alla sua inerzia».

PARCO GIOCHI – Per quanto riguardo la questione “parco giochi”, la sindaca sostiene che «al capogruppo di minoranza è stato spiegato in sede consiliare che l’intervento riguarda la riqualificazione dei parchi in stato di totale abbandono da anni. Non è stato creato nessun nuovo parco giochi, ma si è ritenuto di rimuovere il parco vicino alla pineta - sottolinea - realizzato dalla precedente amministrazione in cui Schiaffino era vicesindaco, in un terreno non di proprietà del Comune e, comunque, posizionato in area periferica e poco trafficata». E la decisione dell’amministrazione comunale di spostare il parco giochi vicino al centro abitato deriva dalla necessità «di garantire maggiore controllo sociale sui bambini». Il progetto, che ammonta a circa 250 mila euro, è in fase esecutiva e sarà accantierato nei prossimi mesi.

TURISMO – «Al capogruppo di minoranza sfugge la predisposizione di una chiara strategia di sviluppo turistico che si riverbererà sulle future opportunità di lavoro per i nostri giovani, quali la a creazione della Destinazione turistica con la realizzazione di un catalogo di tutta l’offerta di servizi che offre il nostro territori», prosegue Rita Vallebella elencando gli interventi in programma che verranno avviati prossimamente. Come la riqualificazione dei borghi Pozzo San Nicola, Ezzi Mannu, Nodigheddu ed Ercoli. «Oltre alla volontà di creare una mappa della sentieristica per offrire al turista percorsi naturalistici con visite ai siti archeologici, ad oggi i sentieri sono pre accatastati dalla Regione e si procederà a breve al posizionamento della cartellonistica» precisa «e a questo si aggiunge la convenzione con L’Università di Sassari e la Sovrintendenza dei beni culturali per lo studio prodromico agli scavi archeologici sul Nuraghe Casteddu ubicato in Pozzo San Nicola».

FORMAZIONE – Sempre nel bilancio di previsione è prevista l’organizzazione di un corso di formazione Aigae per guide ambientali con costi minimi per i giovani residenti nel nostro Comune; la riqualificazione di tutti gli impianti sportivi comunali. «Sono azioni che delineano un chiara volontà politica di sviluppo del territorio involgendo la riqualificazione del territorio stesso in funzione del tessuto socioeconomico locale, mirando ad “allungare la stagione” con l’offerta di prodotti turistici collocabili nel corso di tutto l’anno e non solo durante la stagione balneare. In tal modo i giovani potranno scegliere di vivere a Stintino lavorando tutto l’anno».

© Riproduzione riservata