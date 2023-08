Sentinelle nelle spiagge del comune di Stintino, gli uomini della compagnia barracellare al comando del capitano Gavino Depalmas, nell’eseguire i controlli mirati su tutto il litorale hanno mantenuto il pugno duro anche in questa stagione che registra una leggera flessione sul numero dei turisti. Ma l’invasione non risparmia le zone più delicate del litorale stintinese. E così i barracelli sono dovuti intervenire per far sloggiare gruppi di persone dalle dune di sabbia della spiaggia di Ezzi Mannu.

Episodi che si ripetono in maniera puntuale. Con l’obiettivo di preservare questo stupendo tratto di arenile, le divise verdi hanno sanzionato 48 persone che hanno parcheggiato le loro auto sulle dune di sabbia bianca con vista su un mare mozzafiato. Sulla meravigliosa spiaggia gioiello La Pelosa, invece, i barracelli hanno emesso 78 sanzioni per inosservanza al Regolamento di uso spiagge nel litorale e 8 per mancato pagamento del ticket di ingresso al lido dove è in vigore il numero chiuso.

Ulteriori 8 multe sono state comminate ai venditori ambulanti per infrazione al divieto del commercio su spiaggia; dieci fumatori sono stati beccati con la sigaretta lungo il litorale dove vige il divieto di fumo, mentre 4 persone sono state multate per il mancato uso della stuoia sotto l’asciugamano, un sistema previsto per evitare il trasporto di sabbia. A violare le regole sono soprattutto i turisti stranieri con cui gli agenti hanno difficoltà a farsi rilasciare i documenti e le generalità.

