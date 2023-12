Si accendono le luci per “Naddali a L’Isthintini» con una rassegna di eventi organizzati dall’amministrazione comunale di Stintino. Dal 23 al 30 dicembre il borgo turistico si immerge nella magia delle festività natalizie, una settimana all’insegna del divertimento e della socialità tra eventi, street food, concerti, pista di pattinaggio e il presepe a grandezza naturale.

Quest’ultimo si inaugura ogni anno, l’8 dicembre, un “Presepe Itinerante” vissuto come un momento che coinvolge tutto il paese, che collabora con impegno all’allestimento e alla preparazione di un’iniziativa che affascina e coinvolge grandi e piccini. L’iniziativa è la “Betlemme d’Europa”, il progetto dell’Associazione Culturale “Il Tempo della Memoria” e del Comune, nato nel 2008.

Le manifestazioni avranno inizio da sabato 23 alle 11 con il torneo di calcio a 5 organizzato dalla Consulta Giovanile, mentre alle 19 è in programma il concerto di Natale: Movin’ Up Gospel Choirsi presso il Mut, Museo della Tonnara. Si prosegue il 25 alle 17 con l’esibizione musicale itinerante degli zampognari; il 26 in Piazza dei 45 dalle 16 con “Magic Cartoon Christmas” una Parata tra le vie del paese e il 26 dicembre dalle 17 presso largo Cala D’Oliva la tambolata sociale con premi Karaoke Party con Viviana e Luca. Il 28 sempre a largo Cala D’Oliva dalle 16.30 i giochi per bambini e adulti organizzati dalla Consulta Giovanile, dalle 21 Hollywood Band con i Dj Set Madd & Efvs.

Protagonisti del fine anno sarà la band de I Modena City Rambler, il gruppo musicale che si esibirà in concerto, venerdì 29 dicembre alle 21, nel largo di Cala d’Oliva. Lo stesso spazio ospiterà, sabato 30 dicembre alle 15.30, i grandi giochi in legno, una serie di 20 creazioni. Ad arricchire la rassegna i chioschi dello Street Food presenti tutti i giorni on piatti dolci e salati. Nelle due giornate del 26 e 29 dicembre verranno proposti menù a pranzo con gnocchettata al sugo, pane e vino per il primo appuntamento, mentre il 29 la cena con la pasta al sugo con ghisaddu, pane e vino. Tra gli eventi anche la Pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico sall’8 dicembre al 7 gennaio.

