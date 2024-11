Per tutti un maestro, della cultura e della tradizione legata alla pesca del tonno. Stintino saluta Agostino Diana, morto a 90 anni, il dominus delle Tonnare Saline, l’ultimo Rais, capo assoluto e detentore del sapere e della conoscenza legata al mare. Fondatore nel 1994 del primo museo della Tonnara, ha collaborato con studiosi e ricercatori attraverso progetti di rilancio della stessa tonnara.

Padre dell'ex sindaco Antonio Diana, di lui si parla da protagonista nel libro “L’ultimo Rais della Tonnara Saline”, che racconta la sua storia e il suo valore come testimone di una preziosa cultura.

Tonnarotto da ragazzo, fu nominato Rais nel 1970, divenendo un perfetto conoscitore di una tradizione secolare. Dotato di carisma naturale, è stato il maestro e la guida di generazioni di tonnarotti, rappresentando un punto di riferimento per tutta la comunità. «Figura simbolo della nostra storia e dell’antica tradizione legata alla pesca del tonno. Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo importante della memoria marinara, fatto di dedizione, saggezza e profondo rispetto per il mare», è il ricordo dei responsabili del Mut di Stintino.

«Mi rattristerà non incontrare più per le vie del paese la sua figura discreta ma nel contempo pervasa dalla luce dell'autorevolezza del maestro ed esempio di vita per aver scelto di essere un uomo coerente, affidabile, giusto, saggio, onesto e generoso», è il commento della sindaca Rita Vallebella. «Per queste nobili qualità resterà nella memoria del nostro piccolo popolo come un esempio luminoso da imitare per tutti noi e per le future generazioni».

