Trentasei anni di autonomia per il Comune di Stintino che l’8 agosto ha festeggiato un anniversario significativo per la comunità. Nel 1988 è diventato Comune autonomo rispetto a Sassari grazie ad una battaglia portata avanti per lungo tempo. Da quella data il paese ha percorso molta strada, trasformandosi da piccolo borgo di pescatori a una realtà dinamica e accogliente, pur mantenendo salde le proprie radici e tradizioni.

Il paese ha festeggiato con gratitudine tutti coloro che hanno lottato per il raggiungimento dell’importante traguardo e che hanno contribuito, nel corso degli anni, allo sviluppo e al benessere di Stintino.

La sindaca Rita Vallebella, a nome dell'amministrazione comunale, ha dichiarato: «Trentasei anni di autonomia rappresentano un traguardo importante per la nostra comunità. Oggi più che mai, siamo chiamati a onorare l'impegno di chi ci ha preceduto, lavorando insieme per un futuro sempre migliore per Stintino e per tutti i suoi cittadini.Che questo anniversario sia per tutti noi motivo di riflessione e di rinnovato impegno verso il nostro amato paese».

