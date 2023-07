Il Comune di Stintino riapre la via di transito per la spiaggia del villaggio di Punta Negra. Un arenile “blindato” con accesso impedito ai bagnanti, in particolare alle persone con disabilità. La sindaca Rita Vallebella, con ordinanza sindacale, ha disposto il ripristino del passaggio a mare su servitù di uso pubblico, riaprendo il varco di accesso da via Punta Negra alla spiaggia Cala Lupo.

Il provvedimento obbliga il proprietario delle aree interessate a rimuovere, immediatamente ed entro cinque giorni, ogni ostacolo fisico o cartello che impedisce il passaggio alle persone dalla via Punta Negra all’arenile attrezzato per i diversamente abili.

Le difficoltà di accesso riguardano anche i mezzi di soccorso e pronto intervento, di protezione civile, vigilanza e di trasporto di persone con difficoltà motorie. «Si rimarca la sussistenza di una servitù pubblica di passaggio pedonale e carrabile che non può essere arbitrariamente limitata – osserva la sindaca - o esclusa perché finalizzata al godimento di demanio marittimo di libero accesso alla collettività, in particolare alle persone con disabilità».

© Riproduzione riservata