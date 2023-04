Camminava ai bordi della piscina di un’abitazione privata, quando all’improvviso è caduto in acqua rischiando di annegare.

Il protagonista della disavventura è un cucciolo di cinghiale che a Stintino è stato soccorso e salvato dagli uomini della compagnia barracellare, al comando di Gavino Depalmas.

L’allarme è stato lanciato dai proprietari di una villetta, in località Tanca Manna, una casa dotata di una vasca piscina piena d’acqua, in fase di sistemazione. Hanno visto che l’animale si era introdotto nell’area di proprietà privata, avventurandosi all’interno della struttura in prossimità della piscina. Hanno tentato di afferrarlo con l’utilizzo di una rete con manico, ma il cinghiale ha cominciato ad agitarsi.

Quindi hanno provato con una corda, e una volta imbragato l’animale è stato sollevato e liberato dal pericolo. L’operazione di salvataggio è stata portata avanti con la collaborazione dei carabinieri della stazione di Stintino che si sono adoperati per liberare il cucciolo e rimetterlo in libertà.

