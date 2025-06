Intervento di manutenzione nelle strade sterrate del comune di Stintino. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Rita Vallebella, ha disposto un piano di messa insicurezza del manto stradale in alcune vie del borgo turistico non rivestite di pavimentazione, considerata un pericolo per gli automobilisti. Le strade presentano problemi di deterioramento, con la presenza di buche, erosioni e superfici irregolari. Condizioni che compromettono la sicurezza stradale e l’accessibilità, in particolare nella stagione delle piogge. Le risorse economiche per garantire la realizzazione dell’intervento, sono apri a 100mila euro, somme finanziate attraverso fondi comunali inseriti nel capitolo del bilancio “Spese per la manutenzione ordinaria delle strade” . I lavori riguardano la riparazione delle biche, la livellatura delle superfici, la messa in opera di materiali stabilizzanti. La realizzazione dell’opera è stata affidata all’azienda Afgs F.lli Piredda srl, società con sede a Tissi che si è aggiudicata l’appalto.

© Riproduzione riservata