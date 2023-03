Prenderà il via dal prossimo 15 marzo il secondo ciclo di formazione “Piccoli musei in Form-Azione” realizzato e coordinato dall’ Associazione nazionale piccoli musei (Apm) per i propri soci, dal titolo “#seguimi – Ti presento un piccolo museo”. L’iniziativa propone una collaudata ed efficace metodologia inaugurata nella prima edizione per cui gli appuntamenti saranno suddivisi in fasi di formazione curate da esperti esterni all’associazione o dal team del coordinamento di Apm e in momenti di condivisione di esperienze e buone pratiche nella gestione e cura del proprio “piccolo museo” da parte di chi chi cura e dirige i musei soci.

Il corso, rivolto esclusivamente ai soci Apm, è gratuito e si svolgerà da marzo a maggio 2023. Sarà strutturato in 7 webinar per un totale di 11 ore. Sono previste inoltre 6 ore di esercitazione e 3 ore per la restituzione finale. Il termine per l’iscrizione al corso è fissato per il 13 marzo 2023 e a coloro che parteciperanno sarà rilasciato un attestato di formazione. Il ciclo formativo di quest’anno sarà orientato a fornire spunti e metodi per incrementare la visibilità dei piccoli musei e rafforzarne l’identità: parlare di piccoli musei, delle loro specificità, del loro sistema di accoglienza e fruibilità delle collezioni, alle comunità di riferimento e al potenziale bacino di utenza.

«Ritengo che la formazione continua per chi opera nei musei sia fondamentale – sostiene Esmeralda Ughi, direttrice del Museo della Tonnara di Stintino e componente del Direttivo dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei – e, come museo socio di Apm, anche quest’anno daremo il nostro apporto con la partecipazione delle operatrici e degli operatori del MuT al ciclo di formazione “#seguimi – Ti presento un piccolo museo”, realizzato e coordinato dall’Associazione nazionale piccoli musei. Colgo l’occasione per invitare tutti i Piccoli musei della Sardegna ad aderire e partecipare: è una preziosa occasione formativa foriera di opportunità di dialogo, confronto e scambio».

