Una squadra compatta e decisa verso un unico obiettivo: rilanciare il nord ovest dell’Isola. L’appuntamento che vede riuniti gli Stati generali è in programma lunedì 27 marzo alle 10 al Teatro comunale di Sassari.

Provincia di Sassari, Rete metropolitana e Tips hanno convocato gli amministratori della provincia e aperto ai relativi consigli comunali dei comuni appartenenti, per ribadire la forte preoccupazione sulla situazione socio economica del territorio e discutere le strategie di rilancio del nord ovest della Sardegna. Strategie che sono state controfirmate nero su bianco nel dicembre del 2021 a Nule da tutti i sindaci e gli amministratori, che lunedì saranno presenti in fascia, per dare gambe ad una vera e propria mobilitazione atta a ribadire i contenuti del “Patto per lo sviluppo del nord ovest”. Un Patto che concretizza un percorso di sviluppo, che propone soluzioni, e le strategie di rilancio per favorire percorsi condivisi di sviluppo integrato locale, di promozione del lavoro e dell’occupazione.

«I tempi sono maturi - ha ribadito l’amministratore della Provincia Pietro Fois - per dialogare con urgenza con la Regione e il governo nazionale. Il cambio di rotta deve essere immediato: serve definire gli assetti di governo, ridistribuire risorse, dotare gli enti di disponibilità economico-organizzativa, e dare spazio e priorità agli enti locali, come la Provincia, che oggi fa i conti con bilanci risicati e non certo in grado di supportare lo sviluppo del paese. In assenza di una struttura operativa e dei finanziamenti previsti, si perderanno importanti opportunità, e la Sardegna non se lo può permettere».

I contenuti del Patto sono stati studiati nel dettaglio e condivisi dagli enti locali dell’intero territorio; qualora la situazione non si sblocchi, seguirà una manifestazione generale per lo sviluppo e il lavoro supportata da ulteriori assemblee. Alla manifestazione di lunedì parteciperanno non solo gli amministratori della Provincia di Sassari, ma, come accaduto negli incontri precedenti, i sindaci dei comuni di Nuoro, Oristano, Bosa e Macomer.

