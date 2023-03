Grave incidente sulla 131, al bivio per Cossoine, nel territorio di Bonorva. Un camion per il trasporto latte ha tamponato una macchina che procedeva in direzione Sassari.

Un impatto violento che ha provocato due feriti, marito e moglie che viaggiavano a bordo di una Fiat Multipla. Il più grave è il conducente dell’auto, un uomo di 77 anni, trasferito in codice rosso con l’elisoccorso presso l’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. La moglie, 73 anni, dopo le prime cure ricevute dagli operatori sanitari del 118 è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti diagnostici. Sul posto tre ambulanze di cui una medicalizzata.

Ancora incerta dalle prime ricostruzioni la dinamica dell'accaduto: certo però che ad avere la peggio è stato l'occupante del veicolo che ha subito l'urto a seguito del quale la parte posteriore del mezzo è andata praticamente distrutta.

Il traffico è andato in tilt con oltre due chilometri di coda.

