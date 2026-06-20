Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato il nuovo Regolamento per l’istituzione degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, aggiornando una disciplina ferma al 2005 e adeguandola all’evoluzione normativa, sociale e urbana della città.

Il provvedimento, fortemente voluto dall’assessore Roberto Corbia, nasce dal lavoro svolto nella I Commissione consiliare presieduta dalla Consigliera Giusy Piccone attraverso un percorso di confronto con le associazioni del territorio.

«Una città si misura dalla capacità di garantire diritti e opportunità a tutte le cittadine e tutti i cittadini, - dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto - per questo desidero ringraziare la I Commissione, l’assessore Corbia, gli uffici e le associazioni che hanno contribuito alla definizione di questo regolamento attraverso un confronto serio e partecipato. È nostro dovere far sì che Alghero sia sempre più accessibile e inclusiva, che non lasci indietro nessuno e sappia tradurre i principi dell’uguaglianza in scelte concrete, che incidono sulla quotidianità delle persone». Secondo l'assessore «uno stallo vicino alla propria abitazione, al luogo di lavoro o di studio può significare poter uscire di casa, lavorare, curarsi, partecipare alla vita sociale e vivere con maggiore autonomia».

Tra le novità principali, il regolamento introduce una Commissione consultiva con la presenza del Garante per i diritti delle persone con disabilità, distingue in modo chiaro tra stalli generici e stalli personalizzati e prevede verifiche e monitoraggio periodico. «Con questo regolamento - aggiunge la presidente della I Commissione Giusy Piccone - non ci limitiamo a disciplinare uno stallo di sosta, ma mettiamo al centro la persona, la sua autonomia, il suo contesto di vita e le sue reali esigenze di mobilità».

L'opposizione accoglie con favore l'approvazione del regolamento per l'assegnazione degli stalli di sosta personalizzati destinati alle persone con disabilità, ma spiega le ragioni dell'astensione espressa nel Consiglio comunale di Alghero, evidenziando alcune criticità del provvedimento. I consiglieri comunali Michele Pais (Lega), Marco Tedde (Forza Italia), Alessandro Cocco (Fratelli d'Italia), Lelle Salvatore (Udc) e Giovanna Caria (Riformatori-Misto) contestano l'introduzione di una Commissione consultiva incaricata di esprimere un parere sull'assegnazione degli stalli personalizzati. A loro giudizio, il riconoscimento dello stallo rappresenta un diritto previsto dalla normativa e non una concessione discrezionale dell'amministrazione. Secondo l'opposizione, l'istituzione della Commissione rischia di appesantire inutilmente l'iter amministrativo, allungando i tempi anziché semplificarli.



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