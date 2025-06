Sport, gioco, spettacolo e solidarietà, una combinazione di eventi che da mercoledì 11 a domenica 15 giugno faranno parte del ricco programma del “Trofeo Gianni Fresu- Uniti per inseguire un sogno", giunto quest’anno alla sua nona edizione.

Un appuntamento, inserito nel cartellone della Festha Manna, che si ripropone a Porto Torres, per ricordare la figura del dirigente sportivo Gianni Fresu e continuare a inseguire il suo sogno: aiutare i bambini meno fortunati.

Protagonista sarà il torneo di calcio giovanile, che coinvolgerà le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, in campo ogni pomeriggio, dall’11 al 15 giugno, allo stadio comunale.

Non solo sport ma anche due serate musicali molto attese: lo spettacolo musicale “Amigghi in festha”, previsto per il 13 giugno nella piazza Eroi dell’Onda a partire dalle 21, e il live del cantautore Piero Marras, in programma nello stesso piazzale il 14 giugno sempre alle 21.

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto al reparto di Pediatria della AOU di Sassari per l’acquisto di strumenti e attrezzature fondamentali per la cura dei piccoli pazienti.

