Standard pubblici che diventano fruibili al pubblico, con servizi destinati ai cittadini. Sono le aree individuate nel territorio di Porto Torres, quattro lotti strategici che verranno valorizzati e affidati in concessione ai privati per realizzare opere di interesse collettivo e attività con funzione di pubblica utilità.

Il consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha dato il via libera all’unanimità alla riqualificazione di alcuni standard urbanistici, aree urbane destinate a spazi pubblici quali chiese, scuole, parchi, aree sportive, parcheggi del territorio cittadino. Nella via Falcone e Borsellino si darà spazio alle attività sportive legate al tennis, una zona presa di mira dal Tennis Club Porto Torres per ampliare la propria struttura e i propri servizi.

In via Calvino nascerà un parco giochi per bambini e famiglie, nell’area tra via Monti e via Pirandello si costruirà un Centro per anziani, mentre in via Dante verranno realizzate attività ludico ricreative. L’atto di indirizzo approvato riguarda la concessione di standard che ricadono nella zona omogenea C1.2 e C3, di grande espansione urbanistica, presentata dalla commissione urbanistica e presieduta dal consigliere Gavino Sanna.

© Riproduzione riservata